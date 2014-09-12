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Dünya
Deutsche Welle

'İD ile mücadeleye hazırız'

Suudi Arabistan'daki ‘Terörle Mücadele Toplantısı’na katılan Arap ülkeleri, İD ile daha sıkı mücadeleye onay verdi. Ancak Şam, topraklarındaki herhangi bir eylemi saldırı olarak nitelendireceğini duyurdu.

12 Eylül 2014 00:00


Arap ülkeleri, ABD Başkanı Barack Obama’nın Irak ve Suriye’deki cihatçılara karşı operasyonların genişletilmesi çağrısının ardından Suudi Arabistan’da “Terörle Mücadele Toplantısı” kapsamında bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de toplantıda hazır bulundu.

Yayınlanan sonuç bildirgesinde, Suudi Arabistan da dâhil 10 ülkenin İslam Devleti adlı terör örgütüne karşı mücadelede paylarına düşeni yapma konusunda uzlaşı sağladığı kaydedildi.

Irak’ın yeni hükümeti ve Suriye muhalefeti Obama'nın planını memnuniyetle karşılarken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimi ve Rusya kararı kınayan açıklamalar yaptı.

Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, “Suriye hükümetinin rızası olamadan yapılacak her hareketin Suriye'ye bir saldırı anlamına geleceğini” vurguladı.

Obama yaptığı açıklamada, Irak ordusuna danışmanlık yapmak üzere 475 asker daha gönderileceğini belirtmiş ve "Terör örgütünü yok edeceğiz" demişti. Böylece ABD'nin Irak'taki asker sayısı bin 600'e çıkacak.

Toplantıda Türk temsilciler de yer aldı ancak sonuç bildirgesinde karara onay veren ülkeler arasında Türkiye'nin adı geçmedi. Ajanslara düşen haberde bir Türk hükümet yetkilisinin Ankara'nın militanlara karşı mücadelede yer almayı reddetiğini söylediği ifade edildi.

Kerry, yarın Ankara'ya geçiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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