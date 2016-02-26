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Deutsche Welle

İçişleri Bakanı'na ret

Avusturya ve Yunanistan arasındaki diplomatik kriz tırmanıyor. Atina, Avusturya İçişleri Bakanı'nın Yunanistan’ı ziyaret etme talebini geri çevirdi.

26 Şubat 2016 18:18


Atina, cuma günü Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner’in gelecek hafta Yunanistan’a ziyarette bulunma talebini geri çevirdi. Yunanistan haber ajansı ANA, dışişleri bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Viyana’nın talebinin reddedildiğinin doğrulandığını bildirdi.

Avusturya İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Mikl-Leitner’in perşembe günü Brüksel’de Yunan mevkidaşına, Atina’ya gelip mülteci krizine yönelik "açık bir tartışma" yürütmeyi teklif ettiği kaydedildi. Açıklamada Viyana’nın daha geç bir tarihte de görüşmelere hazır olduğu belirtildi.

Kriz nasıl tırmandı?

Yunan hükümeti, perşembe günü de Avusturya'daki büyükelçisini geri çekmişti. Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Avusturya'daki Yunanistan Büyükelçisi'nin "İstişare" amacıyla başkent Atina'ya çağrıldığını açıklamıştı.

Avusturya hükümeti, çarşamba günü Viyana’da dokuz Balkan ülkesi ile mülteci akının sınırlandırılmasına yönelik kararların alındığı bir konferans düzenlemişti. Mülteci akınından en çok etkilenen ülkelerden biri olmasına rağmen Yunanistan bu konferansa davet edilmemişti. Viyana hükümeti, Yunanistan’ın Schengen Bölgesi’nden çıkarılmasına yönelik adımlar atılması gerektiği yönünde de uyarmıştı. Mikl-Leitner "Eğer Yunanistan dış sınırlarını koruyamayacak ise o zaman başkalarının bu işi üstlenmesi gerekiyor" diye konuşmuş, bunun konferansta ele alındığını belirtmişti.

Avusturya, Atina yönetimini AB’nin dış sınırlarını yeterince koruyamayıp, Türkiye üzerinden gelen sığınmacıları engellemeden Avrupa'nın diğer ülkelerine geçmelerine göz yummakla suçluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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