Ibrahimovic Milan'a dönüyor!

Geçen sezon MLS ekibi Los Angeles Galaxy'ye transfer olan ve attığı gollerle Amerika Birleşik Devletleri'nde de adından söz ettiren Zlatan Ibrahimovic, Avrupa'ya dönebilir. 37 yaşındaki yıldızla ilgilenen kulüp ise eski takımı Milan.

Bu iddia ünlü İtalyan gazetesi La Gazetta Dello Sports’a ait.

Amerikan Ulusal Futbol Ligi MLS’de Los Angeles Galaxy’nin play-off’lara kalamamasıyla hayal kırıklığı yaşayan 37 yaşındaki yıldız oyuncu, Avrupa’ya dönüş hazırlığı yapıyor.

Birçok kulüpten teklif almasına karşın Milan’a dönmek isteyen Ibrahimovic, menajeri Mina Raiola ile görüşen teknik direktör Leonardo’dan telefon bekliyor.

İsveçli futbolcu, önümüzdeki sezon takımda kalmayı garantilediği takdirde yarım sezon için 2 milyon Euro ücreti kabul edecek.

Milan Kulübü bu anlaşmada Finansal Fair-Play kurallarını da göz önünde bulundurarak hareket edecek.

Geçtiğimiz mart ayında Manchester United'dan Los Angeles Galaxy'ye transfer olan Zlatan Ibrahimovic, MLS'de çıktığı 27 maçta 22 gol atmıştı.