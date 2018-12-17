T24 LogoT24 Logo
Spor

Ibrahimovic ABD'de kalıyor

"MLS, seninle henüz işim bitmedi"

17 Aralık 2018 21:12

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de oynayan İsveçli santrafor Zlatan Ibrahimovic, transfer söylentilerine karşın takımında kalacağını açıkladı.

Ibrahimovic, Los Angeles kentinin kısaltması LA ve ismini birleştirdiği "zLAtan" etiketiyle sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Beni isteyenlere duyurumdur. MLS, seninle henüz işim bitmedi" ifadesini kullandı.

37 yaşındaki golcü böylece ülkesinin Malmö kulübü başta olmak üzere kariyerine Avrupa liglerinde devam edeceği söylentilerine nokta koydu.

Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy formasını giydiği 27 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.

ETİKETLER

Zlatan IbrahimovicLos Angeles GalaxyLALos AngelesMLSABDAmerikakalıyorMilanforvetZlatan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24