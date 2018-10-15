T24 LogoT24 Logo
Spor

İbrahim Çolak ödülleri kaptı

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen, "Sporun Enleri" ödül töreninde milli cimnastikçi İbrahim Çolak, kazandığı üç ödülle törene damga vurdu

15 Ekim 2018 18:28

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen, \"Sporun Enleri\" ödül töreninde milli cimnastikçi İbrahim Çolak, kazandığı üç ödülle törene damga vurdu. Törene İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ve İzmir Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Kadri Yatkın\'ın yanı sıra sporcu, antrenör ve yöneticiler katıldı. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazanarak tarih yazan, geçen yıl Dünya Kupası\'nda yaptığı hareketle \"The Colak\" ismiyle adını literatüre yazdıran İbrahim Çolak\'la birlikte farklı branşlardaki 26 sporcu ödül aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAAmatör Spor HaftasıEnleri"TöreneGençlik HizmetleriSporMüdürü Nüammer UsluAmatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Kadri YatkınAvrupa Artistik CimnastikDünya KupasıColak"FOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24