Ibisevic krallığa koşuyor



Almanya Bundesliga'nın flaş ekibi Hoffenheim'ın golcüsü Vedad Ibisevic bu sezon 13 maçta attığı 14 golle adından sıkça söz ettiriyor!



Maç başına 1.08 gol ortalaması yakalayan Boşnak golcü, ulaştığı bu performansın ardından Almanlar'ın 'Bombacı' lakaplı efsanevi oyuncusu Gerd Müller'in rekoruna da göz dikti! Gerd Müller, Almanya Bundesliga tarihinde maç başına 1 gol ortalamasının üstünde kalabilmiş tek oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. 'Bombacı', 1969/1970, 1971/1972 ve 1972/1973 sezonlarında 1 golün üzerinde ortalama yakalamıştı.



Ibisevic'in tek hedefi Müller'i rekoruna ulaşabilmek değil. Boşnak golcü, Bundesliga'ya yeni yükselmiş bir takımın çıkaracağı dördüncü gol kralı olmak istiyor. Bu unvana en son olarak 2006/2007 sezonunda lige yükselen Bochum'un golcüsü Theofanis Gekas ulaşmıştı.



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