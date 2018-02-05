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İBB'den Haramidere'deki metrobüs kazası açıklaması

Alper KORKMAZ-Ozan URAL/İSTANBUL, (DHA9- HARAMİDERE Metrobüs Durağı'nda, dün Avcılar yönünde seyir halindeki metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse çarptı

05 Şubat 2018 13:03

Alper KORKMAZ-Ozan URAL/İSTANBUL, (DHA9- HARAMİDERE Metrobüs Durağı\'nda, dün Avcılar yönünde seyir halindeki metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse çarptı. Kazada 24 yolcu yaralandı. İBB\'den kazayla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. 
\"Beylikdüzü\'nden Topkapı yönüne giden metrobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, Haramidere Durağı\'nda bekleyen metrobüse çarpması sonucu maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana gelmiş olup olay yerine ambulans, itfaiye ve imdat ekipleri ile polis yönlendirildi. Kazada 24 yolcu hafif yaralandı. Yararlılar ambulanslarla hastanelere taşındı. Yapılan müdahale sonucunda oto çekici yardımıyla araçlar çekilip istasyonun temizliği yapıldıktan sonra saat 21.00 itibari ile istasyonumuz her iki yönde açılmıştır. An itibariyle kazaya sebep olan metrobüs şoförü ve bir yolcu hariç tüm yaralılar ayakta tedavi edilerek taburcu edilmişlerdir. Şoför personelimizin Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi\'nde yolcumuzun ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavisi devam etmektedir. Polis kaza raporu henüz tutulamamış olup, yaralı şoförün tedavi durumuna göre ifadesi alınacak ve rapor yazılacaktır. Kazanın oluş nedeni Cumhuriyet Savcılığı\'nın yapacağı soruşturma ile netlik kazanacaktır\" denildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Kaza anının güvenlik kamera kaydı
-Olay yerinden görüntüler
-Yaralıların ambulansa konulması
-Ambulanslar
-Ekiplerin çalışmaları
-Kaza yapan araç

05.02.2018 - 09.46 - Haber Kodu : 180205029

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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