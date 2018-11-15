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İBB MECLİSİ'NDE İDO GERGİNLİĞİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İSTANBUL(DHA)  İstanbul Büyük Belediyesi'nin Ekim ayı olağan toplantısında görüşülen İETT bütçesinin sunumunun ardından söz alan CHP'li Meclis üyesi Hakkı Sağlam'ın İstanbul Deniz Otobüsleri'nin özelleştirilmesini eleştirmes

15 Kasım 2018 20:17

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İSTANBUL(DHA) 
İstanbul Büyük Belediyesi\'nin Ekim ayı olağan toplantısında görüşülen İETT bütçesinin sunumunun ardından söz alan CHP\'li Meclis üyesi Hakkı Sağlam\'ın İstanbul Deniz Otobüsleri\'nin özelleştirilmesini eleştirmesi üzerine tartışma yaşandı.
CHP\'li Hakkı Sağlam\'ın İETT gündeminin haricinde söz aldığını belirten İBB Meclis\'i 1. Başkanvekili Ahmet Selamet, kürsü mikrofonunun kapatılmasını istedi. Bunun üzerine sinirlenen Sağlam ve Selamet arasında kısa süreli gerilim yaşandı. Selamet, CHP\'li Sağlam\'ın dışarı çıkarılması için güvenlik görevlilerini meclis salonuna çağırınca gerilim iyice arttı. Bu sırada meclis sıralarına vuran bazı meclis üyeleri yaşananları protesto etti. 
Gerilimin artması üzerine oturuma 10 dakika ara verildi. Bu sırada bazı CHP\'li meclis üyeleri Hakkı Sağlam\'ı sakinleştirmeye çalıştı.

Görüntü dökümü:
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-Hakkı Sağlam’ın konuşması
-Ahmet selametin araya girmesi
-Mikrofonun kapatılması
-İkili arasındaki tartışma 
-Ahmet Selamet’in salondan ayrılması
-Hakkı Sağlam’ın sakinleştirilmesi
-İDO ile ilgili arşiv görüntüleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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