İBB'den Sabah gazetesinin 'Hamidiye Su' haberine yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Sabah gazetesinde, “Kuyu suyunu vatandaşa 'Hamidiye Su' diye satmışlar” başlığıyla yayımlanan habere ilişkin, "Hamidiye Su’nun tüm kaynakları düzenli olarak analiz edilmektedir; Valilik ve Bakanlık tarafından tescillidir" dedi.
Sabah gazetesinde "Kuyu suyunu vatandaşa 'Hamidiye Su' diye satmışlar" başlığıyla yer alan haberde, Şile’de bulunan ve yaklaşık 2 yıl önce faaliyete geçtiği belirtilen bir kuyudan alınan suyun 'Hamidiye Su' markasıyla satıldığı iddia edildi. İBB'ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan şirketin, Şile'deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı ileri sürüldü.
Murat Ongun'un Twitter'da yaptığı paylaşım şöyle:
"Hamidiye Su’nun tüm kaynakları düzenli olarak analiz edilmektedir. Bazı basın organlarında yazılanın aksine, bir yıl süreyle su tedariği yapılan Kemer Su İşletmeleri Ltd. Şti. de hem Valilik hem de Sağlık Bakanlığı tarafından tescillidir ve düzenli olarak denetlenmiştir."