İBB'den Galatasaray-Beşiktaş derbisi açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, Galatasaray ve Beşiktaş arasında 15 Mart Pazar günü oynanacak Süper Lig maçı öncesinde Türk Telekom Stadı'nın dezenfekte edileceğini duyurdu.

Murat Ongun, konuyla ilgili Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "Galatasaray Spor Kulübü'nün talebi üzerine bu pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin tüm kapalı alanları, cumartesi günü İBB Hijyen ekiplerince dezenfekte edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."