İBB'den 51 bin 890 üniversiteliye burs

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), üniversitelilere sağladığı eğitim desteği sonuçları açıklandı. Bu yıl 51 bin 890 üniversiteli eğitim desteği almaya hak kazandı. Eğitim desteğinin birinci taksiti, aralık ayının ilk haftasında yatırılacak.

İBB, 2019’dan bu yana devam eden ‘Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’ kapsamında, ihtiyaç sahibi üniversitelilere maddi destekte bulunuyor. Bu yıl, 5-22 Ekim arasında alınan başvurular sonuçlandı. Açıklanan sonuçlara göre, 51 bin 890 üniversiteli eğitim desteğini almaya hak kazandı.

Toplam 3 bin 200 TL olan eğitim desteğinin birinci taksiti aralık ayının ilk haftasında bin 200 TL olarak hesaplara yatırılacak. Diğer taksitler ise 2022 yılında bin TL olarak iki periyot halinde ödenecek.

Toplam 115 076 öğrenciye maddi eğitim desteği sağlanmış olacak

İBB’nin ‘Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’ kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 29 bin 423; 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ise 33 bin 763 öğrenciye eğitim desteği sağlandı. Bu yıl hak kazanan öğrencilerle birlikte toplam 115 bin 076 öğrenciye maddi eğitim desteği sağlanmış olacak.