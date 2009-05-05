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Spor

Hyypia artık Bundesliga'da

Sami Hyypia'nın Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen ile sözleşme imzaladığı açıklandı.

05 Mayıs 2009 03:00


Liverpool'un emektar futbolcularından Sami Hyypia'nın Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen ile sözleşme imzaladığı açıklandı.

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan futbolcu kulübünün kendisine önerdiği bir yıllık kontratı kabul etmemiş ve ayrılma kararı almıştı.

Pek çok kulübün renklerine katmak istediği 35 yaşındaki oyuncu Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı ile gelecek sezon için anlaşmaya vardı. İki yıllık kontrat imzalayan Hyypia'nın ne kadar ücret alacağı ise açıklanmadı.

Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi.

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