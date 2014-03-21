Hüsnü Arkan, Ankara The Big Bus'ta

Ezginin Günlüğü grubundan tanınan Hüsnü Arkan, 21 Mart akşamı The Big Bus Ankara sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Temmuz 1991'de Bir Yalnızlık Ezgisi isimli ilk solo albümünü yayınlayan Hüsnü Arkan, Emin İgüs'ten sonra 1993'te İstavrit albümüyle vokalist, söz yazarı ve besteci olarak Ezginin Günlüğü'ne katıldı. Nadir Göktürk ile birlikte 1993'ten bu yana çıkan Ezginin Günlüğü albümlerinin mimarlarından olan Arkan, aynı zamanda Ölü Kelebeklerin Dansı, Menekşeler Atlar ve Oburlar, Uzun Bir Yolculuğun Bittiği Yer, Uyku, Mino'nun Siyah Gülü adlı beş romanının yanında Hiçe Doğru adlı bir şiir kitabı yayınlandı.

2010 yılında Ezginin Günlüğü grubundan ayrılan sanatçı, 13 Ocak 2011'de Solo isimli ikinci albümünü yayınladı. İlk single çalışması olan 5 Mayıs'ı Ekim 2011'de piyasaya süren Hüsnü Arkan, 4 Mart 2013 tarihinde ise Yalnız Değiliz isimli üçüncü albümüyle adından söz ettirdi.

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