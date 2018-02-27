Hürriyet Emlak'tan ödül yağmuru

İstanbul, 27 Şubat (DHA) - Hürriyet Emlak’ın kurumsal üyelerine özel olarak düzenlediği kampanya sonuçlanırken, aralarında Suzuki Vitara’nın da olduğu 41 ödül sahiplerini buldu.

Türkiye’nin en çok ilana sahip emlak sitesi Hürriyet Emlak, kurumsal üyeleri olan emlak ofislerine “Gaza bastıran kampanya” ile çok sayıda ödül dağıttı. 1 Ekim-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Hürriyet Emlak’tan yapılan her bin liralık satın alma işlemi, bir çekiliş hakkı kazandırdı.

Çekiliş sonucunda Suzuki Vitara, 10 adet iPhone 7, 10 adet Ricoh Theta S 360º Kamera ve 20 adet Samsung Gear VR Gözlük olmak üzere toplam 41 ödül dağıtıldı.

Noter huzurunda 10 Ocak tarihinde halka açık olarak gerçekleşen çekilişin ödülleri, 19 Şubat haftasında talihlilerini buldu. Büyük ödül Suzuki Vitara ise dün Hürriyet Emlak Genel Müdürü Hakan Çelik tarafından sahibine teslim edildi.

Hürriyet Emlak hakkında:

Hürriyet Emlak, emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, yüksek kalitede hizmet veren, güncel ve detaylı ilanları ile emlak sektörünün nabzını tutan bir platformdur. 2006 yılında kurularak profesyonel ekibi ile çalışmalarına başlamış, kısa sürede hurriyetemlak.com web sitesindeki 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına atılmıştır. Hürriyet Emlak, kurulduğu yıldan bu yana, bireysel kullanıcılara ve kurumsal iş ortaklarına yüksek kalitede hizmet vererek emin adımlarla ilerlemektedir. Emlak ofislerinin, bireysel üyelerin ve kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak birçok ürünü “Türkiye’de ilk” olarak hizmete sunan Hürriyet Emlak, kullanıcıların aradıkları gayrimenkulü sadece bulmayı değil, o gayrimenkulü edinmeye giden yolculuğu kolaylaştırmaktadır. (Fotoğraflı)