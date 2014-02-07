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Dünya
Deutsche Welle

Humus’tan tahliyeler başladı

Humus kentinde Esad birliklerinin kuşatması altında bulunan tarihî kent merkezinden sivillerin tahliyesine başlandı.

07 Şubat 2014 17:07


Suriye'nin Humus kentinde Esad birlikleri ile asiler arasında varılan üç günlük ateşkes sonrasında kentten sivillerin tahliyesi başladı. Suriye devlet televizyonu, Humus'un Esad birliklerinin kuşatması altındaki tarihî merkezindeki yaklaşık 200 sivilden ilk grubun tahliye edildiğini duyurdu. BM taşıtlarının kadın, çocuk, yaralı ve yaşlıları güvenceye aldığı, en geç cumartesi günü kentin tarihî merkezinde kalan insanlara gıda ve ihtiyaç maddesi yardımı ulaştırılacağı bildirildi.

Sabah saatlerinden itibaren yürürlüğe giren ateşkese, Esad rejimi, asiler ve BM arasındaki anlaşma sonucunda varılmıştı. Ateşkesin üç gün sürmesi öngörülüyor.

Esad birliklerinin kuşatması nedeniyle bir yılı aşkın süredir dış dünyayla bağlantısı kesilen Humus kentinin tarihî merkezinde yaklaşık 3 bin kişinin açlık sıkıntısı çektiği haberleri geliyordu. Humus kentinin geniş kesimlerinde ise asiler kontrolü elinde bulunduruyor.

Ülkenin ortasında bulunan Humus kenti ve çevresi uzun süredir Esad birlikleri ve asiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Kent, stratejik açıdan önem taşıyan Şam-Halep otoyolunun üzerinde bulunuyor.

Humus kentine yardım malzemeleri ulaştırılmasıyla ilgili anlaşmanın hayata geçirilmesi, pazartesi günü ikinci turu yapılması planlanan Cenevre-2 barış görüşmeleri açısından olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HumusEsadHumus EsadCenevre-2Deutsche Welle Türkçe DW/Reuters/dpa BK/BS

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