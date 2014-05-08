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Dünya
Deutsche Welle

Humus'ta uzlaşma Halep'te çatışma

Suriye'de isyancılar Humus kentini terk etmeye başlarken Halep kentinden yine saldırı haberi geldi.

08 Mayıs 2014 20:53


Halep kentinde lüks bir otele düzenlenen saldırıda en az 14 asker ve hükümete bağlı milis hayatını kaybetti. Londra'da bulunan İnsan Hakları Gözlem Örgütü, saldırı sonrasında Carlton Citadel Oteli'nin tamamen harap olduğunu açıkladı. Açıklamada isyancıların bir tünel kazarak otel binasının altına yerleştirdikleri patlayıcıları ateşlediği ifade edildi.

Saldırıyı İslamî Cephe üstlendi. İslamcı Cephe'nin internet üzerinde yayınladığı videoda otelin üzerinden dumanlar yükseldiği görülüyor. İslami Cephe, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada da en az 50 kişinin öldüğünü ileri sürdü.

Tarihî bina harap oldu

İsyancılarla hükümet birlikleri arasında şiddetli çatışmalara sahne Halep'in eski kent merkezi ülkenin önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Carlton Citadel Oteli'nin iki yıldır hükümete bağlı birliklerin kontrolü altında olduğu belirtiliyor.

Saldırıya uğrayan otel 19'uncu yüzyıldan kalan ve daha sonra restore edilen bir hastane binası ile modern bir yapıdan oluşuyor. Suriye devlet televizyonu konuyla ilgili haberinde tarihî binanın zarar gördüğünü duyurdu.

Suriye'de hükümet ile isyancılar arasında varılan ateşkes anlaşması sonucunda dün isyancılar Humus kentini terk etmeye başlamıştı. Halep'te benzer bir anlaşmaya varılması ise şimdilik mümkün görünmüyor.

Arap Birliği acil toplanıyor

Öte yandan Suriye'de isyancıları destekleyen ülkeler arasında gösterilen Suudi Arabistan, Arap Birliği'ni acil olarak toplantıya çağırdı. Pazartesi günü Riyad kentinde düzenlenecek dışişleri bakanları toplantısında Suriye'deki devlet başkanlığı seçimleri gündeme alınacak.

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, bugün Federal Meclis'te yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerini sert bir dille eleştirdi. Müller, Suriyeli mültecilerin kabul etmeye hazır olmak açısından bazı Avrupa ülkelerinin tutumunun "utanç verici" olduğunu söyledi. Alman Kalkınma Bakanı Müller, Avrupa Birliği'nin mültecilere bir perspektif sunma ve Suriye'nin komşularını mülteciler konusunda destekleme bakımından gösterdiği çabaların yeterli olmadığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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