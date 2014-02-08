Humus'a yardım ulaştı



Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Suriye'nin bir buçuk yıldan bu yana abluka altında bulunan Humus kentine en az iki kamyonun ulaştığını açıkladı.

Ateşkese rağmen bugün hükümet güçleri ve isyancılar arasında çatışma yaşanmış. Her iki taraf da ateşkesi bozduğu gerekçesiyle birbirini suçlamıştı. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 kişinin bulunduğu kent merkezine gıda ve ilaç yardımı gecikmişti.

Humus'taki sivillere insani yardım ulaştırabilmek amacıyla üç gün boyunca ilan edilen ateşkesin ilk günü olan cuma günü BM'ye ait otobüsler kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan en az 80 sivili kent merkezinden tahliye etmişti.

Humus'a insani yardım ulaştırılması pazartesi günü başlayacak Cenevre-2 Konferansı ikinci tur görüşmelerinin başarısı açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Cenevre-2 Konferansı'nın ilk tur görüşmeleri ocak ayı sonunda elle tutulur bir sonuç alınamadan sona ermişti.