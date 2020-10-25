Hulusi Kentmen'in evi restore edilecek

Kocaeli Belediyesi, 20 Aralık 1993 yılında böbrek yetmezliği sonucu 81 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam aktörü Hulusi Kentmen’in İzmit’te büyüdüğü evin restore edileceğini açıkladı. Yıllardır kullanılmaması sebebiyle harabeye dönen ev, yapılan restorasyon çalışmasının ardından sanat evi olarak hizmete açılacak.

Lazer tarama çalışması ile yapının 3 boyutlu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına aktarılacak ve buna göre restorasyon projesi oluşturulacak. Restorasyon çalışmasının bir buçuk yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.