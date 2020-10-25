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Yaşam

Hulusi Kentmen'in evi restore edilecek

25 Ekim 2020 00:00

Yeşilçam aktörü Hulusi Kentmen'in Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki evi, restore edilmesinin ardından sanat evi olarak hizmet verecek.

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Hulusi KentmenHulusi Kentmen evirestorasyon
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