T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Hülkenberg Renault ile anlaştı

Sezon sonunda takımı Force India’dan ayrılacak olan Nico Hülkenberg, gelecek sezon için Renault takımıyla anlaştı.

14 Ekim 2016 20:04

Force India'dan ayrılacak olan Formula 1 pilotu Nico Hülkenberg, gelecek sezondan itibaren Renault takımıyla yarışacak.

Force India, Alman pilotun ‘Formula 1'de alternatifleri değerlendirmek üzere' takımdan ayrılacağı açıklamasını yapmıştı.

İngiliz ve Alman basınında yer alan haberlerde 29 yaşındaki sporcunun, Fransız Renault takımıyla yeni sezon için üç yıllık sözleşmeye imza attığı ve yıllık 18 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

Renault'tan açıklama geldi

Basında çıkan haberler üzerine Renault'dan da bir açıklama geldi. Fransız ekip, Hülkenberg ile uzun süreli bir anlaşmaya vardıklarını doğruladı. Renault'nun motor sporları direktörü Jerome Stoll "Atacağımız bir sonraki adım için tecrübeli ve podyuma aç bir pilota ihtiyacımız vardı” açıklamasını yaptı.

2017'deki yeni kuralların Renault'un şansını artıracağını belirten Hülkenberg ise "Renault ciddi bir rakip olacak. Bu da benim yarışçılık anlayışıma yüzde yüz uyuyor” diye konuştu.

"Onun yoluna engel çıkarmak yanlış olurdu”

Force India takım şefi Vijay Mallya ise, "Nico, birlikte geçirdiğimiz beş yılda gerçek bir arkadaş oldu. Takımın başarısına büyük katkı sağladı” açıklamasını yaptı. Mallya "Hülkenberg 271 ile Force India'ya en fazla puan kazandıran pilot oldu. Olağanüstü bir sürücü. Onun yolunu kapatmak yanlış olurdu. Kararına saygı duyuyoruz” diye konuştu.

Hülkenberg'in dördüncü sezonunu geçirdiği Force India ile 2017 sonuna kadar sözleşmesi vardı. 2015'te katıldığı 24 saatlik Le Mans yarışını kazanan Alman pilot 2010'dan beri Force India, Sauber ve Williams ekipleriyle 111 Formula 1 yarışına katıldı. Hülkenberg Formula 1 kariyerinde sonuncusu bu sezon Belçika-Spa'da olmak üzere üç kez dördüncü oldu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/SID/dpa/UÇ/AG

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SezonForce IndiaNico HülkenbergRenaultIndiaFormulaIndia AlmanAlmanFransızHülkenbergJerome StollVijay MallyaForce India MansForce India SauberWilliamsBelçika-SpaDeutsche Welle Türkçe DW/SID/dpa/UÇ/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24