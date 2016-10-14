Hülkenberg Renault ile anlaştı

Force India'dan ayrılacak olan Formula 1 pilotu Nico Hülkenberg, gelecek sezondan itibaren Renault takımıyla yarışacak.

Force India, Alman pilotun ‘Formula 1'de alternatifleri değerlendirmek üzere' takımdan ayrılacağı açıklamasını yapmıştı.

İngiliz ve Alman basınında yer alan haberlerde 29 yaşındaki sporcunun, Fransız Renault takımıyla yeni sezon için üç yıllık sözleşmeye imza attığı ve yıllık 18 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

Renault'tan açıklama geldi

Basında çıkan haberler üzerine Renault'dan da bir açıklama geldi. Fransız ekip, Hülkenberg ile uzun süreli bir anlaşmaya vardıklarını doğruladı. Renault'nun motor sporları direktörü Jerome Stoll "Atacağımız bir sonraki adım için tecrübeli ve podyuma aç bir pilota ihtiyacımız vardı” açıklamasını yaptı.

2017'deki yeni kuralların Renault'un şansını artıracağını belirten Hülkenberg ise "Renault ciddi bir rakip olacak. Bu da benim yarışçılık anlayışıma yüzde yüz uyuyor” diye konuştu.

"Onun yoluna engel çıkarmak yanlış olurdu”

Force India takım şefi Vijay Mallya ise, "Nico, birlikte geçirdiğimiz beş yılda gerçek bir arkadaş oldu. Takımın başarısına büyük katkı sağladı” açıklamasını yaptı. Mallya "Hülkenberg 271 ile Force India'ya en fazla puan kazandıran pilot oldu. Olağanüstü bir sürücü. Onun yolunu kapatmak yanlış olurdu. Kararına saygı duyuyoruz” diye konuştu.

Hülkenberg'in dördüncü sezonunu geçirdiği Force India ile 2017 sonuna kadar sözleşmesi vardı. 2015'te katıldığı 24 saatlik Le Mans yarışını kazanan Alman pilot 2010'dan beri Force India, Sauber ve Williams ekipleriyle 111 Formula 1 yarışına katıldı. Hülkenberg Formula 1 kariyerinde sonuncusu bu sezon Belçika-Spa'da olmak üzere üç kez dördüncü oldu.

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DW/SID/dpa/UÇ/AG