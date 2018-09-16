Hrant Dink Ödülü sahiplerini buldu

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in doğum günü nedeniyle her yıl 15 Eylül’de verilen ödüllerin 10’uncusu bugün sahiplerini buldu.
İstanbul’daki Harbiye Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen törene çok sayıda davetli katıldı.
Gecede dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’de attıkları önemli adımlarla geleceğe dair umudu artıran kişi ve kurumların selamlandığı ‘Işıklar’ başlıklı bir video gösterildi. Medz Bazar Topluluğu, Vomank ve Sahakyan Çocuk Korosu da sahne aldı.
Murat Çelikkan ödül alan isim oldu
Hrant Dink’in 64’üncü yaş gününde düzenlenen törende Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün Türkiye sahibinin gazeteci ve insan hakları savunucusu Murat Çelikkan olduğu açıklandı. Ödül töreninde konuşan Çelikkan “Buradayım, çünkü bu kan ve ölüm politikasına karşı sivil ölüme mahkûm edilseler de barış için sesini yükselten insanlar var” dedi.
10. Uluslararası Hrant Dink Ödülü yurt dışı sahibi ise Yemen’deki insan hakları ihlallerine karşı mücadele eden Mwatana İnsan Hakları Örgütü oldu. Mwatana İnsan Hakları Örgütü adına konuşma yapan Radya el-Mutavakel, “Türkiye’deki durum ile Yemen’deki durum arasında çok büyük farklılıklar olsa da, insan hakları kuruluşları olarak benzer güçlüklerle karşılaşıyoruz” dedi.
Geleceğe dair umudu artıran kişiler için video gösterildi
Gecede, dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’de attıkları önemli adımlarla geleceğe dair umudu artıran kişi ve kurumların selamlandığı, ‘Işıklar’ başlıklı bir video gösterildi.
- Gebze’de, anayasal haklarını kullanarak sendikalaşmaya başlayan Flormar emekçisi kadınlar
- Amerika Birleşik Devletleri’nde, bireysel silahlanmanın kısıtlanmasını talep edenlise öğrencileri
- Endonezya’da Çöp Klinik Sigortaları adlı programı başlatan Dr. Gamal Albinsaid
- İstanbul’da, kadın-erkek birlikte mücadele pratiğini geliştiren Sicilya Demirspor
- Meksika’da, göçmenlere su ve yiyecek dağıtan kadınlar, Las Patronas
- Tahran’da hicab zorunluluğunu protesto eden Vida Movahed ve Masih Alinejad
- Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenlerin kurduğu Hayat Bilgisi Okulu
- Kenya’da Samburu kabilesi üyesi Rebecca ve 15 tecavüz mağduru tarafından kurulan Uaso Kadın Köyü
- İsrail’de Habima Meydanı’nda bir araya gelerek sahneden verilen toplu Arapça dersine katılan binlerce Yahudi ve Arap yurttaş
- İstanbul’da hamile kız çocukları hastane yönetimi ve savcılığa bildiren İclal N
- Amerika Birleşik Devletleri’nde göçmen politikalarını #FamiliesBelongTogethersloganıyla protesto eden yurttaşlar
- Ermenistan’da adalet ve şeffaflık talebiyle yaklaşık bir ay boyunca şiddetten uzak bir hareket sürdüren Ermenistan halkı
- Suriye’de Kuzey Guta’da kalıp doktor olarak çalışmayı tercih eden Amani Ballour
- İsveç’te Afganistanlı bir göçmenin sınırdışı kararını geri aldıran öğrenci Elin Ersson
- Türkiye’de Down sendromlu çocuğu aileler ile gönüllü uzmanları bir araya getiren UpSendrom
- Mısır’da kadınlara okuma-yazma ve fabrika atıklarından ürünler yapma eğitimi veren Çevre Koruma Derneği
- Türkiye’de kültürel haklar ve barış için çalışan sayısız kişi ve kurumu destekleyen Osman Kavala
|
Uluslararası Hrant Dink Ödülleri, 2017’de yıllardır tüm riskleri göze alarak insan hakları ihlallerini hem Türkiye’nin hem de uluslararası toplumun gündemine taşıyan avukat Eren Keskinve eserleriyle tüm dünyada yaşanan eşitsizliklere ve insan hakları ihlallerine dikkat çeken Çinli sanatçı Ai Weiwei’ye; 2016’da Malavi’de çocukların insan hakları ve eğitim hakları üzerine çalışan kabile reisi Theresa Kachindamoto ve insan hakları ve hukukun üstünlüğü için mücadele eden Diyarbakır Barosu’na; 2015’te Suudi Arabistan’dan kadın hakları savunucu Samar Badawive LGBT hakları için mücadele eden KAOS GL’ye; 2014’te adli tıp uzmanı ve insan hakları savunucusu Şebnem Korur Fincancı ve aktivist Angie Zelter’e; 2013’te insan hakları savunucusu Nataša Kandić ve Cumartesi Anneleri / İnsanları’na; 2012’de yazar İsmail Beşikçive insan hakları örgütü Uluslararası ‘Memorial’ Topluluğu’na; 2011’de gazeteci, yazar Ahmet Altan ve gazeteci, insan hakları savunucusu Lydia Cacho’ya; 2010’da Türkiye Vicdani Ret Hareketi ve hukukçu Baltasar Garzón’a; 2009’da gazeteci, yazar Alper Görmüş ve gazeteci, yazar Amira Hass’a verilmişti.