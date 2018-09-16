Hrant Dink Ödülü sahiplerini buldu

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in doğum günü nedeniyle her yıl 15 Eylül’de verilen ödüllerin 10’uncusu bugün sahiplerini buldu.

İstanbul’daki Harbiye Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen törene çok sayıda davetli katıldı.

Gecede dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’de attıkları önemli adımlarla geleceğe dair umudu artıran kişi ve kurumların selamlandığı ‘Işıklar’ başlıklı bir video gösterildi. Medz Bazar Topluluğu, Vomank ve Sahakyan Çocuk Korosu da sahne aldı.

Murat Çelikkan ödül alan isim oldu

Hrant Dink’in 64’üncü yaş gününde düzenlenen törende Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün Türkiye sahibinin gazeteci ve insan hakları savunucusu Murat Çelikkan olduğu açıklandı. Ödül töreninde konuşan Çelikkan “Buradayım, çünkü bu kan ve ölüm politikasına karşı sivil ölüme mahkûm edilseler de barış için sesini yükselten insanlar var” dedi.

10. Uluslararası Hrant Dink Ödülü yurt dışı sahibi ise Yemen’deki insan hakları ihlallerine karşı mücadele eden Mwatana İnsan Hakları Örgütü oldu. Mwatana İnsan Hakları Örgütü adına konuşma yapan Radya el-Mutavakel, “Türkiye’deki durum ile Yemen’deki durum arasında çok büyük farklılıklar olsa da, insan hakları kuruluşları olarak benzer güçlüklerle karşılaşıyoruz” dedi.

Geleceğe dair umudu artıran kişiler için video gösterildi

Gecede, dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’de attıkları önemli adımlarla geleceğe dair umudu artıran kişi ve kurumların selamlandığı, ‘Işıklar’ başlıklı bir video gösterildi.

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