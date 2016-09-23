Hrant Dink Ödülü sahiplerini buldu

Uluslararası Hrant Dink Ödülü bu yıl, çocuk evliliklerine karşı mücadele eden Malavili Theresa Kachindamoto’ya verildi. Kachindamoto ödülünü, Michel Marian ve 2015 Hrant Dink Ödülü sahibi Kaos GL’yi temsilen Yıldır Tar’dan aldı.

Ödülün diğer sahibi ise hukuk alanındaki mücadelesi nedeniyle, Diyarbakır Barosu oldu. Baronun ödülünü yazar Murathan Mungan ve Hrant Dink’in eşi Rakel Dink verdi. Ödül töreni Hrant Dink’in Henri Nannen ödül törenindeki sözleri ile son buldu.

Ödül jürisinde bu yıl, 2015 Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibi, insan hakları savunucusu Samar Badawi, 2015 Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibi LGBT derneği Kaos GL, yönetmen, senarist ve yapımcı Atom Egoyan, Fransız filozof Étienne Balibar, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, düşünür Michel Marian, şair ve yazar Murathan Mungan, feminist yazar ve insan hakları savunucusu Şirin Tekeli ve Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink yer aldı.