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Hrant Dink ödülleri vicdani retçilere

Ödül Türkiye'den "Vicdani Ret Hareketi", yurt dışından İspanyol yargıç Baltasar Garzon Real aldı...

16 Eylül 2010 03:00

T24 - Uluslararası Hrant Dink Ödülleri, dün akşam yapılan törenle sahiplerine verildi. Ödül Türkiye'den "Vicdani Ret Hareketi", yurt dışından İspanyol yargıç Baltasar Garzon Real aldı.

Hrant Dink Vakfı tarafından Dink'in doğum gününde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törene gazetecinin ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, hafızaları ve vicdanları uyanık tutma adına bu ödüllerin verildiğini vurguladı.

Hrant Dink'in doğum gününü kutlayan Rakel Dink, bugün piyasaya çıkan ''Hrant'' adlı kitabın, eşi için bir doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.

Ayrımcılıktan ve şiddetten arınmış daha özgür bir dünya için mücadele edenleri cesaretlendirmeyi amaçlayan "Uluslararası Hrant Dink Ödülleri"ne Türkiye ve yurt dışından isimler layık görüldü.

Adalet Ağaoğlu, Judith Butler, Hasan Cemal, Daniel Cohn-Bendit, Rakel Dink, Alper Görmüş, Amira Hass, Irene Khan ve Boris Navasartian'ın yer aldığı jürinin değerlendirmesi sonucu bu yılki ödüller yürüttükleri anti-militarist kampanyayla ''Vicdani Retçiler Hareketi'' ile İspanyol yargıç Baltasar Garzon Real'e verildi.

Ödülünü aldıktan sonra konuşan İspanyol yargıç Real, daha adil, eşit ve özgür bir toplum için her devletin vatandaşlarını korumak amacıyla her türlü aracı sunması gerektiğini söyledi.

Lale Mansur'un sunuculuğunu yaptığı, Sıla ve Kardeş Türküler'in sahne aldığı geceye, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Zafer Üskül, BDP Milletvekili Ufuk Uras, Zeynep Tanbay, Serra Yılmaz ve Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin de katıldı.



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