-Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - Hrant Dink Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ''Uluslararası Hrant Dink Ödülü''ne gazeteci Ahmet Altan ve Meksikalı gazeteci Lydia Cacho layık görüldü. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenin açılışında konuşan Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink, seyircileri Türkçe, Kürtçe ve Ermenice selamladı. Dink, son günlerde Türkiye'de savaş çığlıklarının yükseldiğini öne sürerek, ''Kin, öfke ve kan akıtmaya devam ediliyor. Yalanlar ve kandırmalarla açlıktan katılaşmaya başlamış bir halkın feryadını kimse işitmiyor'' dedi. Kimsenin sevgi, sağduyu, gerçek ve adaleti dikkate almadığını kaydeden Dink, ''Birbirlerine yalan söylemeyi öğretmişler, iyiliğin kötülükle, ışığın karanlıkla hiçbir ortaklığı olmadığı gibi sana pusu kuranlar da kendi yalanlarında kaybolmaya devam ediyor. Fakat biliyorum ki, her daim iyilik kötülüğü, ışık karanlığı geçecek, yalanı alt edecek'' diye konuştu. Ödül komitesi başkanı Ali Bayramoğlu da Hrant Dink adının ve ödüllerinin bir kez daha ayrımcılık ve şiddetten arınmış, özgür adil, temiz bir dünya için çalışan kişilerde buluştuğunu dile getirerek, ödülün kurumsallaşması konusunda özel olarak çalıştıklarını belirtti. Konuşmaların ardından geceye Erivan'dan katılan Van project isimli müzik topluluğu, şef Noray Kardaşyan yönetiminde Ermenice şarkılar söyledi. Topluluğa Yavuz Bingöl ve Rojin'de şarkılarıyla eşlik etti. Adalet Ağaoğlu, Hasan Cemal, Rakel Dink, İrene Khan ve Türkiye Vicdanı Red Hareketi'nin de içinde bulunduğu juri, ödülün, Türkiye'den Taraf Gazetesi Genel Yyayın Yönetmeni Ahmet Altan'a dünyadan ise Meksikalı gazeteci ve kadın hakları savunucusu Lydia Cacho'ya verildiğini açıkladı. Türkiye'deki militarizm konularını gündeme taşıyarak, askeri otoritenin kırılması, sorgulanması, eleştirilmesi, ülkede demokrasinin yerleşmesi için çalıştığı, idealleri uğruna mücadeleye devam ettiği, cesur haberlerle gündemi belirlediği gerekçesiyle ödüle layık görülen Altan, ödülünü Adalet Ağaoğlu ve Hasan Cemal'in elinden aldı. Altan, ''Hala katliamlar, cinayetler devam ediyor. Hala ölümü yücelten seslerin yükseldiği ülkede biz Hrant Dink'in önemini daha çok anlıyoruz'' dedi. Ahmet Altan, Türkiye'de Dink'in gerçek katillerini bulan bir yönetimin çıkmasını beklediğini ifade ederek, ''Bu ödülü bir emanet olarak alıyorum. Bu korkunç vahşetin hesabını soran, cesur, dürüst ve onurlu bir yönetim çıkarsa,aldığım bu emaneti ona yine burada sevinçle vereceğim'' şeklinde konuştu. Meksikalı gazeteci Lydia Cacho'da, ''Başka kadınların seslerini duyurma özgürlüğünü kullandığı için hapse atıldığını belirterek, '' Burada milyonlarca kız kardeşin sahip olmadığı bir hakkı kullanıyorum. Hepimiz bu yolda birlikte yürüyebilene dek yazmaya devam edeceğim. Hrant Dink gibi dünyanın dört bir yanından arkadaşlarımızın verdiği ilhamla bunu sürdüreceğim''' dedi. Törene, Sırrı Süreyya Önder, Leyla Zana, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.