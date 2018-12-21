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HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASINDA 2 TAHLİYE

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile

21 Aralık 2018 19:02

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 6\'sı tutuklu 14\'ü firari olmak üzere 85 sanıklı davada, 2 sanığın tahliyesine karar verildi. Sanıklardan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve Astsubay Yavuz Karakaya\'nın tahliyesine karar verildi. Duruşma,12-13-14 Mart tarihlerine bırakıldı. 
 

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