Hostesler zayıflama derdinde!

T24- Türk Hava Yolları (THY), boy-kilo ölçüleri arasında şirketin belirlediği sınırı aşan kabin memurlarını (hostes) 20 Mayıs'a kadar denetimden geçirecek.

Standardın üzerindeki kilolu kabin memurları, zayıflamaları için diyet iznine çıkarılacak. Geçen yıl nisan-mayıs döneminde kilolu 30 kabin memuruna, 'Şirket Yönetmeliği'nin 5 maddesi f bendinde yer alan esaslarına uygun olmadığınız belirlenmiştir." yazısı gönderen THY yönetimi, izin dönüşü belirlenen standardı yakalayan çalışanların işlerine dönmesine onay vermişti.

Şirket yönetimi, bu yıl da yazı gönderdiği kabin memurlarının 20 Mayıs'a kadar 'boy-kilo ölçümüne' tabi tutulacağını bildirdi. Yazıyı alan kabin memurları da, 'diyet iznine' çıkmamak için sıkı bir diyet programı uygulamaya başladı.

Aşırı kiloları nedeniyle geçen yıl görevden uzaklaştırılan Havayolları Kabin Memurları Derneği TASSA Başkanı İzzet Levi, diyet programı nedeniyle uçuşlarda sıkıntı yaşayan çalışan bulunmadığını dile getirdi.