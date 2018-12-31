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Yaşam
Deutsche Welle

Hoşgeldin 2019!

Yeni yıl dünya genelinde yine rengarenk kutlamalara sahne oluyor

31 Aralık 2018 20:50

Pasifik Okyanusu'nun ada devletleri Samoa, Tonga ve Kiribati 2019'u ilk kutlayanlar oldu. Bu ülkelerin vatandaşları TSİ 13:00'te 2019'a "merhaba" dedi. Samoa'nın başkenti Apia'da vatandaşlar yeni yılı büyük bir havai fişek gösterisi ve birçok turist eşliğinde kutladı.

Yeni Zelanda ise yeni yıla bir saat sonra girdi.

Avustralya'nın Sydney kentinde 1,5 milyon kişi hazırlanan dev havai fişek gösterisi için bir araya geldi. Ünlü opera binası ve Sydney limanının fon oluşturduğu gösteri için 8,5 ton havai fişek kullanıldı. 12 dakikalık gösterinin yaklaşık 3,7 milyon euroya mal olduğu belirtildi. Gösteriyi iyi bir noktadan izlemek isteyenler bu yıl ilk kez 60 dolara kadar varan ücretler ödedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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