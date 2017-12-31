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Dünya
Deutsche Welle

Hoşgeldin 2018!

2018'e ilk giren Samoa ile Pasifik Okyanusu’nun güneyindeki komşu adalar oldu. Onları Yeni Zelanda ve Avustralya izledi. Almanya'nin birçok kentinde ise yeni yıl kutlamaları için geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

31 Aralık 2017 20:07

Dünya üzerinde 2018'i ilk kutlayanlar Pasifik Okyanusu’nun ada devletleri Samoa, Tonga ve Kiribati oldu. Ülkelerin vatandaşları TSİ 13:00'te 2018'e "merhaba" dedi. Yeni Zelanda ise bir saat sonra yeni yılı kutladı.

Avustralya'nın Sydney limanında turistler cumartesiden bu yana çadır ve uyku tulumlarıyla TSİ 16.00'da yapılacak havai fişek gösterisi için ünlü Opera binasına nazır en güzel manzarayı kapmak için birbiriyle yarışıyordu.

Kutlamaları izlemek için Sydney limanına toplamda yaklaşık bir milyon 600 kişinin gelmesi bekleniyor.

Berlin'de geniş güvenlik önlemleri

Almanya'nın en büyük açık hava yılbaşı partisi bu yıl yine başkent Berlin’de düzenleniyor. Terör saldırısı olasılığına karşı Brandenburg Kapısı ile Zafer Sütunu arasında kalan 17 Haziran Caddesi'ndeki partisi için geniş güvenlik önlemleri alındı. Köln'de iki yıl önce yılbaşı gecesi yaşanan taciz olayları benzeri olayların tekrarlanmaması için ise kadınlar için "güvenli alan" oluşturuldu.

Hamburg ve Frankfurt gibi büyük kentlerde de yılbaşı gecesince görev yapacak polis memuru sayısı artırıldı.

Köln'de ise Katedralin çevresindeki kullanıma kapatılan alan genişletildi. Polisin özellikle Köln tren garının önünde kalabalık grupların oluşmasına için vermeyeceği belirtildi. Bölgeye daha fazla güvenlik kamerası yerleştirilirken, ışıklandırma da artırıldı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, 2015-2016 yılbaşı gecesinde Köln'de yaşananların tekrarlanmaması için "her şeyin yapıldığını" vurguladı.

2015'i 2016'ya bağlayan yılbaşı gecesinde Köln Tren Garı ile tarihi Köln Katedrali arasındaki meydanda toplu taciz ve gasp olayları yaşanmıştı.

dpa/BW/HT

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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