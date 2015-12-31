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Deutsche Welle

Hoş geldin 2016!

Güney Pasifik'teki ada devleti Samoa, 2016'ya ilk giren ülke oldu.

31 Aralık 2015 18:29


Güney Pasifik'teki ada devleti Samoa Türkiye saatiyle 12.00 itibarıyla 2016'ya ilk giren ülke oldu. Samoa Devleti ve Yeni Zelanda’ya bağlı olan Tokelau adaları 2011 yılında saat dilimini değiştirerek, takvimlerini bir gün ileri almış ve böylelikle bölgedeki ticaret ortaklarıyla aynı saat dilimine geçmişti.

Samoa 2012 yılından bu yana dünyada yeni yılı karşılayan ilk ülke konumunda.

TSİ ile 13.00'te Yeni Zelanda, Tokelau adaları ve Fiji; saat 15.00'te ise Avustralya yeni yıla girdi.

Yeni yılı en son karşılayanlar ise Hawaii, Amerikan Samoası ve Midway adaları olacak. Burada yaşayanların havai fişekleri izlemek için TSİ yarın 13.00'e kadar beklemeleri gerekecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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