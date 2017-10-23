Hopa protestosuna 1 tutuklama

Hayati AKBAŞ/HOPA (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Hopa İlçesi\'nde 4 gün önce gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ilçe yöneticisi Nurcan Vayiç Aksu\'ya destek için basın açıklaması yapmak isteyen gruba polisin müdahalesi sırasında gözaltına alınan 12 kişiden 1’i tutuklandı.

Geçen Perşembe günü, Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan 20 kişilik grup, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı öne sürülen ESP ilçe yöneticisi Nurcan Vayiç Aksu\'ya destek için basın açıklaması yapmak istedi. Polis, dağılmaları yönünde uyardığı gruba biber gazı ve copla müdahale etti. Ara sokaklara dağılan protestocular ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Çıkan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 12 kişiden Efraim Vayiç tutuklandı, 11 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan ESP yöneticisi Nurcan Vayiç Aksu\'nun halen gözaltında olduğu öğrenildi.



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