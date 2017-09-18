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Honaz'da orman yangını

DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nin Kocabaş Mahallesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde orman yangını çıktı

18 Eylül 2017 17:28

DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Honaz İlçesi\'nin Kocabaş Mahallesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın sürüyor.
Honaz İlçesi\'nin Kocabaş Mahallesi\'nin dağlık kesimlerinde bugün saat 12.15\'te, yangın başladı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 uçak ve 7 helikopterle havadan, 32 arazöz ve 4 dozerle ise karadan müdahaleye başladı. Genç çam ormanlarının bulunduğu bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

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