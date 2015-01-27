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Dünya
Deutsche Welle

Holokost'la yüzleşme günü

Auschwitz'de 70 yıl sonra tarihin karanlık sayfalarıyla yüzleşildi. Nazi kurbanlarını anma törenine katılanlar dünya genelinde ırkçılığın ve antisemitizmin arttığı uyarısında bulundu.

27 Ocak 2015 23:32


Nazilerin toplama kampının bulunduğu ve yaklaşık bir milyon kişinin sistematik olarak öldürüldüğü Auschwitz'de Nazi kurbanlarını anmak için düzenlenen törene 50 kadar devlet ve hükümet başkanı katıldı.

Kamptakilerin 27 Ocak 1945 tarihinde Kızıl Ordu tarafından kurtarılmasının 70'inci yıldönümündeki törene kamptan sağ kurtulan ve hala hayatta olanlar da katıldı.

Kamptan sağ kurtulan Roman Kent Auschwitz'de yaptığı konuşmada, kampta yaşadıklarını asla unutamadığını belirterek "Ben ölünceye dek öldürülen çocukların çığlıkları kulaklarımda çınlayacak. Geçmişin bu insanlıkdışı olayları benim hatıralarımı oluşturuyor. Hayatta kalanlar yaşananları unutamayacak. Bizler hepimiz çocuklarımıza hoşgörüyü ve anlayışı öğretmeliyiz" dedi.

Yeni antisemitizm dalgasına karşı uyarı

Törende konuşan Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder de yeni bir antisemitizm dalgasına karşı uyarıda bulundu. Benzer olayların yaşanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Lauder, "Bugün bile Paris'te, Londra'da Budapeşte'de, hatta Londra'da Yahudiler saldırılara maruz kalabiliyor" dedi. Lauder, Ortadoğu'da ise yeni bir antisemitizmin oluştuğunu dile getirdi.

Törene ev sahipliği yapan Polonya Cumhurbaşkanı Bronislav Komorovski de Auschwitz'i "şiddet ve nefretin cehennemi" olarak tanımladı. Auschwitz'teki toplama kampını kurtaran Kızıl Ordu'dan övgüyle söz eden Komorovski, Kızıl Ordu'nun saygıyı hakettiğini dile getirdi.

Anma töreni Auschwitz'in 'ölüm kapısı'nın önünde düzenlendi. Bu kapının önenden geçen raylardan hergün trenlerle binlerce kişi gaz odalarına taşınıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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