Hollande'dan Irak'a destek sözü



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Irak'ta Cumhurbaşkanı Fuat Masum ile bir araya geldi. Hollande, yaptığı açıklamada, İslam Devleti (İD) adlı terör örgütüyle mücadele için Irak'a savaş uçaklarıyla destek vermeyi planladıklarını bildirdi.

Ancak söz konusu olanın sadece askeri destek olmadığını belirten Fransa Cumhurbaşkanı, Irak'ın bütünlüğünü koruma çabalarını da koordine etmek istediğini kaydetti.

Hollande, aynı zamanda, yeni Bağdat hükümetine İslam Devleti adlı terör örgütüyle mücadelede de destek sözü verdi. Hollande, Fransa'nın Irak ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ve Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian'in eşlik ettiği Hollande, Irak Başbakanı Haydar El Abadi ile de görüştü.

Hollande, ülkesinin şimdiye kadar Irak'a 70 ton insani yardımda bulunduğunu, askeri yardımların devam ettiğini, peşmergeye yeni silahlar gönderdiklerinin bilgisini verdi.

Irak Başbakanı Abadi "Terörü sona erdirmek bizim sorumluluğumuzdur. Ancak uluslararası kamuoyunun da destek vermesi lazım. İD, büyük bir terör örgütüdür. İD'e katılımların önlenmesi için komşu ülkelerin ciddi önlemler alması gerekiyor" diye konuştu.

Paris'te Irak konferansı

Pazartesi günü Paris'te yapılması planlanan Uluslararası Irak Konferansı'nda Irak'ın bütünlüğünün korunması ve İD ile mücadele konuları ele alınacak.

Hollande, Irak'ta yeni hükümetin kurulmasından sonra ülkeyi ziyaret eden ilk Batılı lider. Hollande'ın Erbil'i de ziyaret etmesi bekleniyor.