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Dünya
Deutsche Welle

Hollande Irak yolcusu

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, bugün Irak’ı ziyaret ediyor.

12 Eylül 2014 12:53


Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın Bağdat'ta yürüteceği temaslarda, terör örgütüne karşı alınacak önlemlerin öne çıkması bekleniyor.

Hollande'ın Iraklı mevkidaşı Fuad Masum ile yapacağı görüşmede, krize son verecek muhtemel önlemler üzerinde durulacağı belirtildi.

Askeri yardımların yanı sıra Irak’ın bütününde hukuk devletinin yeniden inşasına yönelik girişimlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Paris'te pazartesi günü Irak’taki gelişmelerin ele alınacağı bir uluslararası konferans yapılacak. Konferansa birçok ülke liderinin katılımı bekleniyor.

Fransa, terör örgütünü hedef alan hava saldırıları düzenleyebileceğini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Fransa Cumhurbaşkanı François HollandeIrakCumhurbaşkanı Hollande BağdatIraklıFuad MasumDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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