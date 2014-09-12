Hollande Irak yolcusu

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın Bağdat'ta yürüteceği temaslarda, terör örgütüne karşı alınacak önlemlerin öne çıkması bekleniyor.
Hollande'ın Iraklı mevkidaşı Fuad Masum ile yapacağı görüşmede, krize son verecek muhtemel önlemler üzerinde durulacağı belirtildi.
Askeri yardımların yanı sıra Irak’ın bütününde hukuk devletinin yeniden inşasına yönelik girişimlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.
Paris'te pazartesi günü Irak’taki gelişmelerin ele alınacağı bir uluslararası konferans yapılacak. Konferansa birçok ülke liderinin katılımı bekleniyor.
Fransa, terör örgütünü hedef alan hava saldırıları düzenleyebileceğini açıklamıştı.