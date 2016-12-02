Hollande 2017 seçimlerinde aday olmayacak

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande televizyonda yaptığı ulusa seslendiği konuşmasında "Aday olmamaya karar verdim" diye konuştu. Hollande bu kararı ulusu birleştirmek için verdiğini söyledi.

En son kamuoyu yoklamalarında Fransa'nın en az popüler cumhurbaşkanı olarak görülen Hollande'ın partisi Sosyalistlerin adayı kim olursa olsun ilk turu geçemeyeceği ortaya çıkmıştı.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, merkez sağın adayı François Fillon ve aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin adayı Marine Le Pen arasında geçmesi bekleniyor. Her iki siyasetçi de Türkiye'nin AB üyeliğine karşıtlığıyla dikkat çekiyor.

Fransa’da Nisan 2017’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için merkez sağ partiler içinde düzenlenen ön seçimi eski başbakanlardan François Fillon kazanmıştı. Siyasal ve sosyal planda muhafazakar, ekonomik planda ise Anglo-Sakson modeli liberalizmi savunan Fillon, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik perspektifine karşı çıkıyor.

Liderliğini Marine Le Pen’in yaptığı Ulusal Cephe ise yıllardır Türkiye'nin AB üyelik sürecinin tamamen sona erdirilmesini talep ediyor.

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AFP/RTR/DPA/SSB,BK