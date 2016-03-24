Hollanda, Brüksel’deki saldırganlardan Bakravi’nin Türkiye’den sınır dışı edildiğini doğruladı

Türkiye'nin, Brüksel saldırılarından sorumlu tutulan canlı bombalardan Belçika vatandaşı İbrahim el Bakravi'yi Hollanda'ya sınır dışı ettiğini açıklaması üzerine Belçika'nın ardından Hollanda'dan da resmi açıklama geldi. Hollanda Adalet Bakanı Ard van der Steur, “Türk yetkililer İbrahim el Bakravi'yi sınır dışı ederek 14 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul'dan Amsterdam seferi yapacak uçağa bindirdi“ açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’deki terör saldırısına ilişkin, “Brüksel'de saldırganlardan biri daha önce Haziran 2015’te Gaziantep'te yakalayıp sınır dışı ettiğimiz kişidir. Sınır dışı işlemini 14 Temmuz 2015'te notayla Belçika Büyükelçiliğine iletmişiz. Belçikalılar adı geçeni serbest bırakmıştır. Bu kişinin yabancı terörist savaşçı olduğu yönündeki uyarımıza rağmen Belçika terörizmle bağlantısını tespit edememiştir. Hatta burada Hollanda da söz konusudur. Kendi isteği üzerine, Hollanda’ya da iade etmişiz. Nota ile oraya da bildirilmiştir. Ülkemizin hassasiyeti bakımından da bunu özellikle ifade ediyorum” açıklamasında bulunmuştu.

Brüksel'deki terör zanlısının Hollanda'da arananlar listesinde olmadığını, uluslararası listede de yer almadığını belirten van der Steur, “Belçikalı, Alman ve Türk meslektaşlarımızla birlikte kontrol ettik ve sistemlerimizde yer almıyordu“ ifadesini kullandı. Van der Steur, bu nedenle El Bakravi'nin o dönem yakalanması için bir neden olmadığını kaydetti. Hollanda Adalet Bakanı, El Bakravi'nin Türkiye'den Hollanda'ya sadece bir kere sınır dışı edildiğini de vurguladı.

Türk yetkililer, İbrahim el Bakravi'nin 2015 yılı temmuz ayında Türkiye'de suç kaydı bulunmadığı için kendi isteği üzerine Hollanda'ya sınır dışı edildiğini ve Hollanda ve Belçika'nın, söz konusu kişinin yabancı terörist olduğu yönünde uyarıldığını açıklamıştı. Belçika'daki güvenlik açığı ile ilgili tartışmaları daha da alevlendiren bu açıklama sonrasında içişleri ve adalet bakanları istifalarını sunmuş, ancak istifalar Başbakan tarafından kabul edilmemişti.