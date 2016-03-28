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Dünya
Deutsche Welle

Hollanda'da terörle mücadele operasyonu

Paris ve Brüksel saldırılarının ardından Hollanda'da da güvenlik operasyonları düzenlenmeye başlandı. Rotterdam şehrinde düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı yakalandı.

28 Mart 2016 13:04


Hollanda savcılığı tarafından verilen bilgiye göre, Rotterdam'da yakalanan 32 yaşındaki bir zanlı Fransa'da saldırı düzenlemeyi planlıyordu. Fransız vatandaşı olan zanlının yakalandığı operasyona Hollanda polisinin terörle mücadele birimlerinin yanı sıra istihbarat teşkilâtı Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD) ve savcılık birimlerinin de destek verdiği belirtildi. Rotterdam'ın batısında iki adrese baskın düzenlendiği, operasyon sırasında komşu binaların tahliye edildiği belirtildi. Zanlının en kısa sürede Fransa'ya iade edileceği vurgulandı.

'Fransa'da yeni terör eylemi planlıyordu'

Zanlının, geçen hafta Paris'te yakalanan Reda Kriket isimli bir başka şüpheliyle birlikte Fransa'da terör örgütü IŞİD adına saldırı düzenlemeyi planladığı kaydedildi. Fransız polisine göre Reda Kriket 13 Kasım'daki Paris saldırılarını düzenleyen terör hücresine mensuptu. Belçika'da yaşayan İslamcılardan oluşan terör hücresine Paris saldırılarını planlayan Abdelhamid Abaaoud da dahildi.

Cezayir kökenli iki zanlı

Rotterdam'da düzenlenen diğer operasyonlarda 3 zanlı daha yakalandı. Bunlardan ikisinin 43 ve 47 yaşlarında ve Cezayir kökenli olduğu belirtildi. Diğer zanlının kimliğinin ise henüz tespit edilmediği açıklandı.

Paris ve Brüksel saldırıları arasındaki bağlantı

Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırılarda 130 kişi, Brüksel'de geçen hafta düzenlenen saldırılarda ise 28 kişi ölmüştü. Yüzlerce kişinin yaralandığı her iki saldırıyı da terör örgütü IŞİD üstlenmişti. Soruşturma, saldırıyı düzenleyen kişiler arasındaki irtibatı ortaya çıkarmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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