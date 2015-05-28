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Dünya
Deutsche Welle

Hollanda'da rockçı çetelere operasyon

Hollanda polisi motorsikletli çetelere yönelik düzenlediği operasyonda 20 kişiyi gözaltına alarak, silahlarına el koydu.

28 Mayıs 2015 13:22


Hollanda polisinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınanların büyük çoğunluğunu Bandidos adlı çete üyelerinin oluşturduğu belirtildi. 400 polisin katıldığı operasyonla ilgili olarak Maastricht polisinden yapılan açıklamada, gözaltına alınanlar arasında motorsiklet grubunun Limburg Başkanı'nın da bulunduğu belirtildi. Polis operasyonda roketatar, çok sayıda otomatik silah, cephane ve uyuşturucu madde de ele geçirdi. Maastricht Belediye Başkanı Onno Hoes, bulunan malzemeleri 'korkutucu' diye nitelendirdi. Limburg'un yanı sıra Belçika ve Almanya'da da eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi. Ancak buradaki operasyonlarda gözaltına alınan olmadı. Polis bir laboratuvarda sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddelerin bulunduğunu belirtti.

Başsavcı Roger Bos, gözaltına alınanların uluslararası uyuşturucu ve silah ticareti yapmak, kara para aklamak, adam yaralamak ve şantajla suçlandığını açıkladı. Bos, 'Umarım yöneltilen bu suçlamaları kanıtlayabiliriz. Ancak bu sayede Bandidos çetesinin yasaklanması mümkün olabilir' dedi.

Bandidos ve Hells Angels gibi motorsikletli çeteler yıllardır Almanya-Hollanda sınırında hakimiyet için birbirlerine karşı mücadele ediyor. Son aylarda iki çete arasında silah ve patlayıcı maddelerin kullanıldığı çok sayıda çatışma yaşandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HollandaBandidosMaastrichtLimburg BaşkanıBelediye Başkanı Onno HoesBelçikaAlmanyaRoger BosHells AngelsAlmanya-HollandaDeutsche Welle Türkçe dpa HT/BK

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