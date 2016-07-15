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Dünya
Deutsche Welle

Hollanda'da Kral'a hakarete hapis cezası

Hollanda'da Türk kökenli olduğu belirtilen bir kişi, Kral Willem-Alexander'e hakaret suçundan 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz 2016 00:46


Hollanda'nın Kampen kentinde yaşayan 44 yaşındaki bir erkek, Kral'a 'katil, tecavüzcü ve hırsız' diye hakaret ettiği ve sosyal paylaşım platformu Facebook'ta yayınladığı montajlı fotoğraf nedeniyle hüküm giydi.

Türkiye doğumlu olduğu belirtilen hükümlünün Facebook hesabından yayınladığı resimde radikal İslamcı IŞİD'in toplu infaz görüntüsü yer alıyor. Arkada ayakta duran siyah kıyafetli IŞİD'cilerin önünde turuncu kıyafetli kurbanlar yere diz çökmüş şekilde duruyor. Kral Willem-Alexander'in kafası ise kurbanların birinin kafası yerine monte edilmiş.

Hapse dönmeyecek

Hollanda'da çok nadir olarak uygulanan Kral'a hakaret yasası uyarınca suçlu bulunan kişinin tutuklu bulunduğu iki hafta göz önünde bulundurularak, geri kalan 16 günlük hapis cezası tecil edildi. Zwolle'deki mahkemenin kararında "Bu tür bir davranış toplumumuzda kabul edilemez" ifadesi yer aldı.

Hollanda Adalet Bakanı Ard van der Steur nisan ayında yaptığı açıklamada yabancı devlet başkanlarına hakareti cezalandıran yasayı kaldırmayı planladıklarını, ancak Hollanda Kralı'na yönelik hakaretle ilgili yasanın yürürlükte kalacağını bildirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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