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Dünya
Deutsche Welle

Hollanda’da hüzünlü veda

Malezya Havayolları’na ait uçağın Ukrayna'da düşürülmesi sonucu hayatını kaybeden çok sayıda Hollandalı için dün bir veda töreni düzenlendi. Hollanda’ya bugün de geri kalan cesetlerin getirilmesi bekleniyor.

24 Temmuz 2014 12:15


Nakliye uçaklarının bugün öğleden sonra cesetleri alması ve Eindhoven Havalimanı'na getirmesi planlanıyor. Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapmakta iken Ukrayna'nın Rusya sınırı yakınlarında düşürülen Boeing 777-200 tipi yolcu uçağında yolcu ve mürettebatla birlikte 10 ülkeden 298 kişi bulunuyordu. Kazadan sağ kurtulan olmadı. Hayatını kaybedenlerin 193'ü Hollandalıydı. İlk cesetlerin Hollanda'ya dün ulaşması ile birlikte ülkede yas ve acı doruğa çıktı. Düzenlenen veda törenine derin bir hüznün hakim olduğu görüldü. Bayraklar yarıya indirilirken, hükümet 50 yıldan bu yana ilk kez resmi yas gün ilan etti. Cuma gününe kadar kazada hayatını kaybeden Hollandalıların cesetlerinin ülkeye teslim edilmesi bekleniyor.

Öte yandan kaza yerinden tüm cesetlerin çıkarılıp çıkarılmadığına dair endişeler de sürüyor. Cesetler önce özel bir trenle Ukrayna'nın Khrikov kentine getirilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf 100 kişinin cesedinin eksik olduğunu açıkladı. Hollanda Ulusal Güvenlik Konseyi öncülüğünde yürütülen soruşturmalar sürüyor. Batılı ülkeler ve Ukrayna, uçağın düşürülmüş olmasından ayrılıkçıları sorumlu tutuyor. Öte yandan uçağın kara kutusu incelenmek üzere İngiltere'nin güneyindeki Farnborough'a götürüldü. Hollanda Ulusal Güvenlik Konseyi, ilk sonuçların birkaç hafta içerisinde alınmasını bekliyor. Konsey, kaza yerine giden uzmanların güvenliğinin sağlanmasını istedi. Kazanın meydana geldiği bölge Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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