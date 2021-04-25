Ajax şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

Hollanda Eredivisie'nin 30. haftasında sahasında AZ Alkmaar'ı 2-0 yenen Ajax, ligin bitimine 4 hafta kala en yakın rakibi PSV ile puan farkını 12 yaptı. Gelecek hafta maçında Ajax 1 puan alması halinde resmi olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

Ajax, Eredivisie'nin 30. hafttasında zirve takipçilerinden AZ Alkmaar'ı 2-0 yenerek bitime 4 hafta kala lig şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Kulüp efsanelerinden Johan Cruyff'un doğum gününde Ajax, 35. lig şampiyonluğu için çok önemli adım attı. Kırmızı-Beyazlılar. gelecek hafta karşılaşacağı FC Emmen'den 1 puan alması halinde resmi olarak şampiyon olacak.

Ev sahibi takımın gollerini 66' ve 90'da Klaasen kaydetti.

Puanını 76 yapan Ajax, en yakın takipçisi PSV'ye 12 puan fark attı.