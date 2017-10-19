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Ekonomi

Hollanda Başkonsolosluğu’nda Python programlama dili eğitimi verildi

İstanbul, 19 Ekim (DHA) –   Hollanda Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Merkezi ‘nde (CWI) görevli  Guido van Rossum tarafından 1989’da geliştirilen Python programlama dili eğitimi Hollanda Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi

19 Ekim 2017 18:38

İstanbul, 19 Ekim (DHA) –   Hollanda Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Merkezi ‘nde (CWI) görevli  Guido van Rossum tarafından 1989’da geliştirilen Python programlama dili eğitimi Hollanda Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Pyton programlama dili üzerine ücretsiz periyodik eğitimler veren PyIstanbul platformu 18 Ekim’deki çalıştayını Hollanda Başkonsolosluğu’nda düzenledi. 
2010 yılından beri Python uzmanlarını ve bu programlama dili öğrenmek isteyenleri biraraya getiren PyIstanbul’a üye 100 yazılımcının katıldığı etkinlikte bilgisayarda metin işleme ve analiz teknikleri hakkında bir eğitim verildi.
Etkinliğe Hollandalı Triodor NV de dahil olmak üzere İstanbul’da ofisi bulunan bir çok bilişim teknolojisi firmasının temsilcisi de katıldı.
Python, sade ingilizce cümle yapısını çağrıştıran ve kolay anlaşılan minimalist yapısıyla  dünya çapında en popüler 10 programla dilinden biri.
Python, sahip olduğu 100.000’in üzerinde farklı kütüphane ile grafik arayüzlerden oyun geliştirmeye, veritabanı yönetiminden üç boyutlu animasyonlara ve web yazılımına kadar bir çok farklı alanda yaygın olarak kullanılıyor.
Açık kaynaklı bir programlama dili olan Python, ismini 1970’lerin sevilen televizyon komedi şovu Monthy Python’dan alıyor.
Python programlama dilini yoğun olarak kullanan kuruluşlar ve uygulamalar arasında YouTube, DropBox, Google, Instagram, Spotify, Reddit, Walt Disney Animasyon, ABN AMRO, IBM ve NASA yeralıyor.

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