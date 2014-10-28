Holiganların Köln eylemine tepkiler



Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans Georg Maaßen endişeli. Suriye ve Irak’taki sorunun Almanya’ya yansıdığını ifade eden Maaßen, Köln olaylarını örnek göstererek aşırı İslamcı unsurlara karşı düzenlenen eylemlerde bundan sonra da şiddet olayları yaşanabileceği uyarısında bulundu. Maaßen başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, "Farklı radikal gruplar arasındaki şiddet olaylarının bizim sokaklarımızda artarak cereyan edeceğine dair endişelerimiz var" ifadesini kullandı. Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek de Maaßen gibi radikal unsurlar arasındaki çatışmaların artacağı endişesini taşıyanlardan. Mazyek, tüm toplumun kenetlenerek Almanya sokaklarında savaş istemediğini göstermesi gerektiğini belirtti.

Şiddete eğilimli holiganların katıldığı ırkçı "Holiganlar Selefilere Karşı" adlı gösteriye Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde faaliyet gösteren aşırı sağcı Pro NRW partisi öncülük etmişti. Pro NRW gösterinin ardından pazartesi günü yaptığı açıklamada, yaşanan şiddet olaylarıyla ilgileri olmadığını belirtti. Ancak siyasi çatışmalar konusunda araştırmalar yapan Claudia Luzar, partinin bu tutumunu inandırıcı bulmuyor. Luzar’a göre Pro NRW, Alman halkının büyük çoğunluğunda var olan Selefilere karşı tepkiyi kullanarak son dönemlerde azalan oy oranını yeniden artırmak niyetinde. Almanya’daki aşırı sağ partilerin bir süredir İslam düşmanlığı üzerinden sempatizan toplamaya çalıştıklarını kaydeden Luzar, Köln'deki gösteride de asıl hedefin Selefiler olmadığını vurguladı. Bunun tüm Müslümanlara karşı duyulan bir nefret olduğunu ifade eden Lüzar, eylemin Selefilere karşı gelmek ya da haklı bir korku ile hiç alakası olmadığını belirtti. Göstericilerin amacını ‚yabancılar dışarı‘ diye bağırmak ve Almanya’da yaşayan Müslümanlar aleyhine bir hava yaratmak olarak değerlendiren Claudia Luzar, haraketin Selefilere karşı olduğunun hiç hissedilmediğini kaydetti.

Irkçı aşırı sağcılar ile futbol holiganlarının siyasi amaçlı bir gösteride bir araya gelmeleri aslında yeni bir fenomen. Irkçı futbol holiganlarının sayısı genele bakıldığında oldukça düşük. Alman birinci ve ikinci futbol liglerindeki ırkçı holiganların oranı resmi verilere göre yüzde 5’in altında. Uzmanlar bu iki grubu birleştiren unsurun aslında şiddet eğilimi olduğunu belirtiyorlar. Ancak Köln’de gerçekleşen kitlesel eylemden sonra ırkçılarla holiganların daha sık birlikte olma ihtimalleri Claudia Luzar’a göre oldukça yüksek. Siyaset Bilimci Luzar, özellikle daha önce aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan iki grubun bir araya gelmesinin çok ciddiye alınması gerektigini dile getirdi.

Spor sosyoloğu Günter Pilz’e göre ise ırkçı partilerle holiganların işbirliğinden sadece ırkçılar faydalanmıyor. Holiganlar da toplumdaki Selefi karşıtlığını kullanarak ve Selefilerle mücadele ettiklerini göstererek toplumun merkezine kaymayı ve daha fazla saygı görmeyi umuyor. Aşırı sağ partilerin Köln gösterisi benzeri eylemlerle oylarını yukarı çekmeye çalıştıklarını dile getiren Pilz, futbol holiganlarının da içlerindeki şiddet arzusunu siyasi olarak meşru bir zemine oturtmaya çalıştıklarını vurguluyor.