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Dünya
Deutsche Welle

Holiganların hedefi 10 bin kişi

Almanya'da Köln eyleminin yankıları sürerken Holiganlar Berlin’de yeni gösteriye hazırlanıyor. Organizatörler katılım konusunda polise 10 bin kişilik bildirimde bulundu.

31 Ekim 2014 21:18


Holiganlarlar 15 Kasım tarihinde Berlin'de bir gösteri düzenlemeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar organizatörlerin katılım konusunda polise 1000 kişilik bildirimde bulunduğu sanılıyordu. Ancak polis Berlin-Brandenburg Radyo Televizyon Kuruluşu'nun (RBB) haberini bugün doğrulayarak planlanan gösteriye katılım konusunda bildirimin 10 bin kişi için yapıldığını açıkladı.

“Selefilere, İslamileşmeye ve Mülteci Politikalarına Karşı” sloganıyla düzenlenen gösteri 15.00-21.00 saatleri arasında tarihî Brandenburg Kapısı'nın bulunduğu Paris Meydanı'nda düzenlenecek. Ancak Berlin'de yetkili makamların gösterinin yasaklanmasını mümkün kılan yasal şartların olup olmadığını incelediği belirtiliyor.

Holiganların 26 Ekim tarihinde Köln'de düzenledikleri gösteride ırkçı sloganlar atılmış, göstericiler polise saldırmıştı. Polis olaylar sırasında çekilen fotoğraf ve video görüntülerini incelemeye devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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