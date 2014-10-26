Holiganların gösterisinde olay çıktı



Köln kentinde, Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki farklı futbol kulüplerinin holiganları tarafından "Selefilere karşı Holiganlar" adıyla bir protesto gösterisi düzenlendi. Eyalet dışından da grupların katıldığı gösteride yaklaşık 2 bin kişi bir araya geldi.

Holigan gruplarının arasında aşırı sağcı Pro NRW adlı gruptan da üyeler olması nedeniyle günler öncesinde ilan edilen protestoya yönelik polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Merkez tren garının arka cephesinde toplanan Holiganların gösterisi, "Çocuk katilleri ve kadınlara kötü davranan Selefileri Almanya'da istemiyoruz" mesajlarıyla başladı. Konuşmacılar, "işleri eğlence olan" Holiganların Almanya'da Selefilere kıyasla daha kötü muameleye uğradıklarını belirtti. Siyaset ve futbolun ayrı şeyler olduğu vurgulanırken, futbol severlerin de normal vatandaşlar olarak isteklerini söyleme hakkına sahip olduğu belirtildi.

Konuşmacılar, siyaseti eleştirerek, Holiganlara yurtdışına çıkıp, cihat için savaşmaya giden Selefilerden daha kötü davranıldığını ve artık buna bir son verilmesi gerektiğini belirtti. Konuşmalar sıklıkla "Selefi domuzlarını burada istemiyoruz" sloganlarıyla kesildi.

Gösteri sırasında Holiganlar Selefilere karşı besteledikleri şarkıyı tek bir ağızdan söylediler. Şarkıda "Holiganlar Selefilere karşı yoksa Almanya toplu mezara dönüşür" sözleri dikkat çekti.

Basında, günler öncesinde ilan edilen protestolara yönelik, Holiganlar ve aşırı sağcılara dair çeşitli yorumlara yer verildi. Protestoyu organize edenler arasında aşırı sağcı PRO NRW grubu da olduğundan, aşırı sağcıların iyi niyet gösterisi altında bu gösteriyle yandaş toplamaya çalıştığı yazıldı. Holiganlar da yaptıkları konuşmada Alman basınına seslenerek, "Herkes Nazi değil" mesajını vermeye çalıştı.

Holiganlardan birlik olma çağrısı

Konuşmalar sırasında Holiganlara tren garının üst tarafından sözlü saldıran birkaç kişilik bir gruba da Holiganlar sözlü karşılık verdi. El hareketleri ve sloganlarla bir kaç dakikalığına tansiyon yükseldi. Protesto sonunda ise iki grup arasında çatışma çıktı.

Güvenlik güçleri tren garının her yanında konuşlanarak, yoğun güvenlik önlemleri aldı, Holiganlar bir saatlik konuşmaların ardından polis eşliğinde yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında holiganlara Selefi gruplar tarafından üç kere müdahale edilmeye çalışıldı, iki grup arasındaki çatışma polis tarafından önlendi.

Yürüyüş sonunda ise polisle holiganlar arasında çatışma çıktı. Polis araçlarının göstericiler tarafından devrildiği görüldü.

Irkçılık karşıtları da toplandı

Merkez tren garının ön cephesinde ise polisin verdiği bilgiye göre, sivil toplum kuruluşları ve sol gruplar toplandı. Katılımın nerdeyse Holiganlar kadar olduğu alternatif protestoda, Selefiler, Holiganlar ve tüm radikal gruplar ve ırkçılara karşı durma mesajı verildi. Gösteride Selefilere karşı çözümün Holiganlar ve diğer radikallerden gelmeyceği ifade edildi.

Irkçılık karşıtı gösterilerin yapıldığı ön meydanda bir küçük grup da Kobani'ye destek için stand kurdu.