‘Holiganlara Selefilere karşı’



Futbol holiganları, radikal İslamcı Selefilere karşı harekete geçti. Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, polis ve Anayasayı Koruma Teşkilatı “Holiganlar Selefilere Karşı” adlı hareketi endişeyle takip ediyor.

Harekete aşırı sağcıların da dahil olduğu tahmin ediliyor. Almanya İçişleri Bakanlığı iki kesmin de yakından izlenmesi için talimat verdi.

Der Spiegel, kendilerini Selefi avcısı olarak adlandıran grup üyelerinin, internette yaptıkları açıklamada, politikacılar Almanya'nın İslamlaşmasına karşı önlem almadıkları takdirde şiddet kullanacakları tehdidinde bulunduğunu yazdı.

“Holiganlar Selefilere Karşı” hareketi önümüzdeki hafta sonunda Köln'de gösteri yapılacağını bildirdi. Grup, 3 binden fazla kişinin gösterilere katılmasını bekliyor. Polis bu rakamı abartılı buluyor.

Grubun Facebook sayfasını beğenenlerin sayısı 15 bini geçti.