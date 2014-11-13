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Dünya
Deutsche Welle

Holigan gösterisine izin çıktı

Holigan ve aşırı sağcı grupların hafta sonunda Hannover'de düzenlemeyi planladığı mitinge getirilen yasak, İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

13 Kasım 2014 13:12


"Avrupa İslamcı Teröre Karşı" başlığı altında Aşağı Saksonya Eyaleti'nin başkenti Hannover'de, 15 Kasım Cumartesi günü için bir mitingin başvurusu yapılmış, polis, şiddet olaylarının yaşanabileceği gerekçesiyle gösteriye izin verilmediğini açıklamıştı.

Organizatörlerin yasağa itirazını değerlendiren İdare Mahkemesi, yasağın şartlı olarak kaldırılmasını kararlaştırdı. Hannover Emniyet Müdürlüğü tarafından gösterilen gerekçelerin mitingin tamamen yasaklanması için yeterli olmadığına karar veren mahkeme, göstericilere, başvurusu yapılan miting alanında kalmak üzere izin verildiğini açıkladı.

Geçen ay Köln'de "Selefilere Karşı Holiganlar" adıyla düzenlenen gösteriye yaklaşık 4 bin 500 holigan ve aşırı sağcı katılmıştı. Yabancı düşmanı sloganların atıldığı eylemde polisle göstericiler arasında çatışma çıkmıştı.

Köln'deki eylem Almanya'da yeni bir aşırı sağcı şiddet dalgasına yol açabileceği endişesine neden olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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