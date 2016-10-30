Hoffenheim'ın önlenemez yükselişi

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'da Hoffenheim'ın yükselişi sürüyor. 9. haftanın pazar günü oynanan ilk maçında mavi-beyazlılar Hertha Berlin'i 1-0 yenerek ligdeki namağlup unvanını sürdürdü.

28 bin kişinin izlediği maçta Hoffenheim bu sezon kendisi gibi ligde iyi bir grafik çizen rakibini milli oyuncusu Niklas Süle'nin 31. dakikada attığı tek golle mağlup etti ve puan cetvelinde rakibini yerinden ederek 3. sıraya yükseldi.

Ev sahibi takım 90 dakika boyunca rakibine göre daha organize bir görüntü çizdi. Ancak her iki takım da önemli gol fırsatları yakaladı. Hoffenheim maça hızlı başladı. 3. dakikada Niklas Süle'nin kafa vuruşunu savunmacı Lustenberger kale çizgisinde kafayla önledi.14. dakikada Herthalı Allan'ın şutunda kaleci Baumann gole izin vermedi. 27. dakikada Hoffenheimlı Rupp, kaleci Jarstein'ı geçemezken, bu pozisyondan iki dakika sonra bu kez Kaderabek'in sert kafa vuruşu üst direkten döndü (29.). 31. dakikada ev sahibi takımın golü geldi. Son haftaların formda isimlerinden Kerem Demirbay'ın ceza alanı içine kullandığı serbest vuruşta Niklas Süle kafayla topu ağlara gönderdi. Golden iki dakika sonra Rupp bir kez daha kaleci Jarstein'ı geçemedi (33.).

Hertha kalecisi Jahrstein farkı önledi

İkinci yarıya istekli başlayan Hertha Berlin'de Ibisevic 14 metre mesafeden sert vurdu ancak top kaleci Baumann'ın üzerine gitti (51.). 71. dakikada Wagner'in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Jarstein gole izin vermedi. 77. dakikada Kramaric'in vuruşunda Hertha Berlin kalecisi Jarstein bir kez daha gole geçit vermeyerek skorun daha farklı olmasını önledi.

Genç teknik direktörü Julian Nagelsmann ile iyi bir rüzgar yakalayan Hoffenheim gelecek cumartesi 10. hafta maçında, sadece 4 puan gerisinde olduğu lider Bayern Münih ile karşılaşacak. Hertha Berlin ise cuma günü Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

Hoffenheim takımı sezonun ilk yarısını lider kapattığı 2008/2009 sezonunda üst üste beş maç galip gelerek kulüp rekorunu kırmıştı.

Haftanın son maçı Köln ile Hamburg arasında oynanıyor.

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DW/dpa/SID, UÇ