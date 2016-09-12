Hoffenheim’dan 4-4’lük geri dönüş



Alman birinci futbol ligi Bundesliga'da 2'nci hafta pazar günü oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Mainz'ın, Hoffenheim'ı konuk ettiği karşılaşma 4-4 sona erdi. Günün diğer mücadelesinde Werder Bremen sahasında Augsburg'a 2-1 yenilerek ikinci haftayı da puansız kapattı.

Haftanın en gollü mücadelesinde tribünleri dolduran seyirciler tam 8 gol izledi ancak kazanan çıkmadı. Mainz-Hoffenheim karşılaşması 4-4 sona erdi ve takımlar puanları paylaştı. Ancak Hoffenheim bu skora kazanmış kadar sevindi. Zira konuk takım ilk yarısını 4-1 geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında gösterdiği müthiş performansla 3 gol bularak beraberliği yakaladı. Bu skorun ortaya çıkmasında Mainz'ın 10 kişi kalmasının da etkisi vardı.

Mainz 10 kişi kaldı

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım henüz 3'üncü dakikada Pablo De Blasis'in golüyle öne geçti. Arjantinli oyuncu 23'üncü dakikada farkı 2'ye yükseltti. Etkili ataklarını sürdüren Mainz, 27'nci dakikada Jhon Cordoba'nın golüyle farkı 3'e yükseltti. Hoffenheim 39'uncu dakikada Sandro Wagner'in golüyle farkı 2'ye indirdi ve umutlandı. Ancak ilk yarının skorunu Levin Öztunalı'nın güzel golü belirledi (43.) ve Mainz devreyi 4-1 önde kapattı. Oysa Hoffenheim ilk yarıda topa yüzde 60 oranında sahip olmuş ve Mainz'dan daha fazla ikili mücadele kazanmıştı.

Hoffenheim'ın ikinci yarıda farkı azaltma çabaları 58'inci dakikaya kadar sonuç vermedi. O dakikada Mainzlı savunmacı Gaetan Bussmann, gole giden Andrej Kramaric'i ceza sahası önünde düşürünce kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Bundan sonra maçtaki üstünlüğü ele geçiren konuk takım oyuna sonradan giren Mark Uth'un 71 ve 73, yine oyuna sonradan dahil olan Adam Szalai'un 84'üncü dakikada attığı gollerle 4-4'lük skoru yakaladı. Her iki takımın kalan bölümdeki gol girişimleri sonuç vermeyince karşılaşma beraberlikle sona erdi. Mainz ilk puanını alırken ikinci haftayı da beraberlikle kapatan Hoffenheim puanını 2 yaptı. Mainz ekibi 3'üncü haftada Augsburg deplasmanına giderken Hoffenheim evinde Wolfsburg'u ağırlayacak.

Werder Bremen yine puanla tanışamadı

Sezona Bayern Münih karşısında aldığı 6-0’lık şok yenilgiyle başlayan Werder Bremen, bu sezon sahasında oynadığı ilk maçta da seyircisini mutlu edemedi. Yeşil-beyazlı takım 39 bin 430 kişinin izlediği sahasındaki mücadelede Augsburg’a 2-1 yenildi.

Ev sahibi takım ilk yarının bitimine kısa süre kala öne geçti. Aron Johannsson, Augsburglu Martin Hinteregger'in forvet Zlatko Junuzovic’i düşürmesiyle kazanılan penaltıyı gole çevirdi (45+2). Bremen dengeli geçen maçta öne geçerken biraz da şanslıydı.

Augsburg ikinci yarıda maçı çevirdi

İkinci yarıyla birlikte konuk takım oyunun hakimiyetini eline aldı ve hakettiği beraberlik golüne ulaşması zor olmadı. Jeffrey Gouweleeuw, 53’üncü dakikada attığı golle Augsburg’u beraberliğe taşırken Konstantino Stafylidis, şık serbest vuruş golüyle 73’üncü dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

Werder Bremen teknik direktörü Viktor Skripnik, takımının üst üste üçüncü resmi maçından da mağlubiyetle ayrılmış olmasının huzursuzluğunu yaşıyor. Skripnik’in üzerindeki baskı giderek artarken, kulübün denetleme kurulu başkanı Marco Bode’den “Skripnik’in arkasındayız” açıklaması geldi. Bode “Henüz sezonun başındayken teknik direktör konusunu tartışmak adil değil. Bu bize göre birşey değil” diye konuştu.

Dirk Schuster ise Augsburg teknik direktörü olarak ilk galibiyetini almanın sevincini yaşadı. Augsburg sezona Wolfsburg yenilgisiyle başlamıştı.

Werder Bremen gelecek hafta Mönchengladbach deplasmanına giderken Augsburg Mainz’ı ağırlayacak.

Lider Bayern Münih

Bayern Münih, cuma günü oynanan haftanın açılış maçında Schalke'yi deplasmanda 2-0 yendi. Bavyera ekibi bu sonuçla liderliğini korudu. Cumartesi gününe son dakika golleri ve oyuna sonradan giren oyuncuların performansları damgasını vururken Freiburg Mönchengladbach’ı 3-1, Leipzig de Borussia Dortmund’u 1-0 yenerek haftanın sürpriz sonuçlarına imza attı. Mario Gomez’in ilk kez formasını giydiği Wolfsburg Köln ile 0-0 berabere kalırken Hertha Berlin Ingolstadt’ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve lider Bayern'in ardından 6 puan ve averajla ikinci sırada yer aldı. Leverkusen Hamburg'u 3-1, Darmstadt da Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendi.