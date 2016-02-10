Hoffenheim’da Stevens dönemi sona erdi



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga ekiplerinden TSG 1899 Hoffenheim'da Huub Stevens dönemi sona erdi. Hollandalı çalıştırıcı hafta sonunda Werder Bremen ile oynanacak kümede kalma adına önemli karşılaşmadan üç gün önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Huub Stevens ligde bu sezon görevinden ayrılan beşinci teknik adam oldu.

Ligde düşme hattında bulunan kulüp de istifayı doğruladı. Stevens'in halefi belirlenene kadar takımı yardımcıları Alfred Schreuder ve Armin Reutershahn çalıştıracak.

Geçen Ekim ayında Markus Gisdol'un yerine göreve getirilen 62 yaşındaki Stevens'in sözleşmesi sezon sonuna kadardı. Hoffenheim 10 maçlık Stevens döneminde ligde sadece 1 galibiyet alırken 8 puan toplayabildi.

Hoffenheim takımı 20 haftası geride kalan Bundesliga'da 14 puanla doğrudan küme düşme sırası olan 17'ncilikte bulunuyor.