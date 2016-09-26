Hoffenheim Schalke'deki krizi derinleştirdi

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'da 5'inci hafta pazar günü yapılan iki karşılaşmayla tamamlandı. Günün ilk maçında Hoffenheim Schalke'yi 2-1 yendi. Beşinci haftanın son karşılaşmasında Köln ve Leipzig 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

29 bin 288 kişinin izlediği Wirsol Rhein-Neckar Arena'daki mücadelede Hoffenheim geriye düştüğü Schalke karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı. Konuk takım henüz 4'üncü dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi daha ilk yarıda skoru lehine çevirmeyi başardı. 17'nci dakikada Hırvat Andrej Kramaric kafa golüyle Hoffenheim'a beraberliği getirdi. 41'inci dakikada Kerem Demirbay'ın şık pasını Schalke ağlarına gönderen Lukas Rupp ev sahibi takımı öne geçiren golü kaydetti.

İkinci yarıda skoru korumak isteyen Hoffenheim defansa çekilip kontra ataklarla gol aradı. Schalke'nin çabası ise sonucu değiştirmeye yetmedi ve Hoffenheim sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Schalke'den en kötü sezon başlangıcı

Schalke, yeni teknik direktörü Markus Weinzierl yönetiminde beşinci hafta sonunda beşinci mağlubiyetini aldı ve kulüp tarihindeki en kötü sezon başlangıcını yaptı. Mavi-beyazlılar 2010-2011 sezonunun ilk 4 haftasında 4 yenilgi almış ancak beşinci haftada Freiburg karşısında 2-1 galip gelmeyi başarmıştı. O dönemde takımın başında Felix Magath vardı.

Ligin tek puansız takımı olarak puan cetvelinin son sırasında kalan Schalke perşembe günü Avrupa Ligi maçında Avusturya'nın Salzburg takımıyla karşılaşacak. Pazar günkü 6'ncı hafta maçında ise evinde, zorlu bir rakip olan Mönchengladbach'ı konuk edecek. Dört haftalık beraberlik serisinin ardından ilk sezon galibiyetini alarak puanını 7'ye yükselten Hoffenheim ise Ingolstadt'a konuk olacak.

Sezonun iki sürpriz takımı yenişemedi

Beşinci haftanın son maçında sezonun iki sürpriz ekibi Köln ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. 48 bin 500 kişinin izlediği Rhein-Energie stadyumundaki mücadele ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Bir kısım Köln taraftarının girişi kapatması nedeniyle Leipzig'in takım otobüsü stadyuma gecikmeli olarak girebildi. Bu yüzden karşılaşma 15 dakika geç başladı.

Konuk takım henüz 5'inci dakikada Oliver Burke'nin vuruşuyla öne geçti. Savunmaya da çarpan top Leipzig'in ilk yarıda rakip kaleye neredeyse tek şutuydu. Ancak ilk devrede daha istekli olan ev sahibi Köln'ün beraberlik sayısını bulması uzun sürmedi. Ceza alanına sol taraftan giren Japon oyuncu Yuya Osako güzel vuruşuyla Leipzig kalecisi Peter Gulacsi'yi mağlup etmeyi başardı ve skora yeniden denge geldi. İkinci yarıda her iki takım da skoru değiştirmekten çok korumaya çalışınca 90 dakika 1-1 sona erdi.

Köln takımının sportif direktörü Jörg Schmadtke karşılaşma sonrası "Beraberlik adil bir sonuç oldu. 1-1'den sonra her iki taraf da rakibinin hata yapmasını bekledi ama olmadı. Hareketli bir maç oldu” değerlendirmesinde bulunurken Leipzigli savunmacı Marvin Compper "İki takım da iyi direndi. Sürpriz takım olarak bir puan almış olmak bizim için fena bir sonuç değil” diye konuştu.

Bu sonuçla puanını 11 yapan Köln ve 9 puana ulaşan RB Leipzig ligde yenilgisizliklerini korudu. 29 yıl sonra en iyi sezon başlangıcına ulaşan Köln takımı 6'ncı haftada lider Bayern Münih'e konuk olacak. Doğu Almanya temsilcisi ise cuma günü Augsburg'u ağırlayacak.

Beşinci haftada alınan diğer sonuçlar

Cuma günü oynanan haftanın açılış mücadelesinde Borussia Dortmund Freiburg'u 3-1 yendi. Cumartesi günü lider Bayern Münih Hamburg deplasmanında son dakika golüyle 1-0 kazanırken bu sonuç Hamburg teknik direktörü Bruno Labbadia'nın görevine son verilmesine neden oldu.

Bayer Leverkusen Hernandez'in hat-trick yaptığı Mainz deplasmanında 3-2 kazanırken haftanın zevkli mücadelesinde Eintracht Frankfrut ile Hertha Berlin 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı.

Darmstadt'ı 1-0'la geçen Ausgburg bu sezon evinde ilk kez kazanırken Ingolstadt'a 2-0 üstünlük sağlayan Mönchengladbach sahasındaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Wolfsburg'u son beş dakikada bulduğu gollerle 2-1 yenen Werder Bremen ise ligde ilk puanlarını aldı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ